Как разобрать по составу слово серебристой?

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Как разобрать по составу слово серебристой?
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Автор: Гость
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Гость:
Серебристой ой окончание сереб корень исит суфикс
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