Сочинение Независимому Казахстану 25 лет

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Казахстан - это древняя история и современность, которой можно гордиться, это много Азии и немножко Европы, это бескрайние степи и нефтяные богатства. Это страна, которую невозможно не любить и которой невозможно не гордиться.Казахстан стал независимым 25 лет назад и хотя даже по человеческим меркам он еще очень молод, трудолюбивые жители всего за четверть века смогли сделать свою цветущую страну еще прекраснее. А еще именно они когда-то проголосовали за ее независимость, которую и можно считать первым и основным достижением. Так что второе важное достижение - это сам казахский народ, работящие люди, любящие свою землю, работавшие и готовые работать дальше для ее процветания. Не зря говорят, что не завоевания делают страну великой, но труд ее жителей. А казахи - настоящие патриоты, всегда хранящие страну в своем сердце.Третье достижение - мир. В наше время, когда не все соседи доброжелательны друг к другу, а порой страны раздираемы и внутренними проблемами, единство казахской нации, ее доброта и спокойствие - это то, чем действительно можно и нужно гордиться. Жители Казахстана помнят, что они все в какой-то мере братья, а братская междуусобица - беда в семье. Развитие самобытной культуры и взращенного степными ветрами языка - это еще одно важное достижение. Ведь казахский язык можно услышать не только в этой прекрасной стране, но в Беларуси, Южной Корее, Польше и даже Америке и Англии, где их преподают студентам. А поскольку язык народа - это его душа, то можно сказать, что душа Великой степи есть во всем мире.Пятое достижение независимого Казахстана - это его экономика. Сегодня она не основывается только на природных богатствах, но ориентируется на инновации. Начинания страны признаны во всем мире, ведь ее экономика - самая крупная в Центральной Азии.Шестое достижение Казахстана - это Астана. За годы независимости столица стала прекрасный европейским городом, сохранившим при этом свою национальную самобытность и неповторимую прелесть, которая в самое сердце поражает каждого, кто приезжает на нее посмотреть. Ее архитектура хранит в себе историю страны, а новые здания и парки подобны новым страницам, которые вписываются в эту историю.И, наконец, седьмое достижение - это участие Казахстана в международных гуманитарных, культурных и спортивных проектах. Это делает страну частью глобального мирового сообщества, включает ее во все значимые процессы современного мира.Стране Великой степи еще есть к чему стремиться, ведь, несмотря на древние корни, ее настоящая история только начинается. Восходящее солнце едва позолотило крыши ее домов и разбудило все живое. Впереди у Казахстана - целая счастливая жизнь, новые достижения и многие годы в мире и достатке.