Надеюсь, с подъемом вы справились. И вот позади уже 12 км пути и крутой поворот ради??сом 27 км. С какой скоростью нужно проехать поворот, чтобы автомобиль не вынесло на обочину?
Физика
Надеюсь, с подъемом вы справились. И вот позади уже 12 км пути и крутой поворот ради??сом 27 км. С какой скоростью нужно проехать поворот, чтобы автомобиль не вынесло на обочину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение центростремительное должно быть не больше ускорения свободного падения a = g = V²/R V=√(g*R) (Ну очень КРУТОЙ поворот - 27 километров, да и неважно, сколько я км проехал вчера...) Дано: R = 27 м ______ V-? V=√(10*27) ≈ 16,4 м/с или ≈60 км/ч
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