Надеюсь, с подъемом вы справились. И вот позади уже 12 км пути и крутой поворот ради??сом 27 км. С какой скоростью нужно проехать поворот, чтобы автомобиль не вынесло на обочину?

Физика

Надеюсь, с подъемом вы справились. И вот позади уже 12 км пути и крутой поворот ради??сом 27 км. С какой скоростью нужно проехать поворот, чтобы автомобиль не вынесло на обочину?

Автор: Гость