Скажите кто читал повесть Пушкина "Дубровский" расскажите пожалуста в крации о че?? там.

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Богатый и своенравный русский барин Кирилл Петрович Троекуров, прихотям которого угождают соседи и при имени которого трепещут губернские чиновники, поддерживает дружеские отношения со своим ближайшим соседом и бывшим товарищем по службе, бедным и независимым дворянином Андреем Гавриловичем Дубровским. Троекуров отличается жестоким и своенравным характером, часто подвергая своих гостей жестоким шуткам, без предупреждения запирая их в комнате с голодным медведем. Из-за дерзости одного из дворовых людей Троекурова происходит ссора между Троекуровым и Дубровским, переходящая во вражду между соседями. Троекуров подкупает губернский суд и, пользуясь своей безнаказанностью, отсуживает у Дубровского его имение Кистеневку. Старший Дубровский сходит с ума в зале суда. Младший Дубровский, Владимир, гвардейский корнет в Петербурге, вынужден покинуть службу и вернуться к тяжело больному отцу, который вскоре умирает. Владимир Дубровский поджигает Кистеневку; отданное Троекурову имение сгорает вместе с судебными чиновниками, приехавшими для оформления передачи собственности. Дубровский становится разбойником наподобие Робин Гуда, наводящим ужас на местных помещиков, не трогающим, однако, имения Троекурова. Дубровский подкупает проезжего учителя француза Дефоржа, предполагающего поступить на службу в семью Троекурова и под его видом становится гувернером в семье Троекурова. Между Дубровским и дочерью Троекурова Машей возникает взаимная привязанность-любовь. Троекуров отдает семнадцатилетнюю Машу замуж за старого князя Верейского против ее воли. Владимир Дубровский тщетно пытается предотвратить этот неравный брак. Получив условленный знак от Маши, он прибывает спасти ее, однако, слишком поздно. Во время следования свадебного кортежа из церкви в имение Верейского вооруженные люди Дубровского окружают карету князя, Дубровский говорит Маше, что она свободна, однако та отказывается от его помощи, объясняя свой отказ тем, что уже дала клятву. Спустя некоторое время губернские власти пытаются окружить отряд Дубровского, после чего он скрывается за границу. У Пушкина в черновиках сохранился конец повести. Верейский умирает, Дубровский приезжает в Россию под видом англичанина и они с Машей вновь соединяются.