Составь словосочетания с паронимами: водяной, водный, военный, воинский, героизм, ??еройство, длинный, длительный, великий, величественный.
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Составь словосочетания с паронимами: водяной, водный, военный, воинский, героизм, ??еройство, длинный, длительный, великий, величественный.
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Водяной знак, водяная мельница, водяное отопление. Водный транспорт, спорт,простор, туризм, водная процедура,водяная баня Военное время, положение,военный подвиг. Воинское звание, воинский долг,воинский знак отличия. Героизм в бою, массовый героизм, невиданный героизм,потрясающий героизм Геройство ненужное, показное,геройство солдата. Длинное платье, слово, длинная дорога,длинный шнур. Длительный переход, кашель, отпуск,длительный сеанс. Великий человек, великое дело,великий композитор. Величественная панорама, величественное зрелище,величественный монумент.
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