Допоможить дуже прошу украинська мова 4 клас вправе 133. Завдання 2

Українська мова
Допоможить дуже прошу украинська мова 4 клас вправе 133. Завдання 2
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Гость:
Пахнуть споришем, у спеку чи з дощем,
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