Здравствуйте. Пожалуйста помогите срочно. Завтра сдавать. Сочинение по русскому языку на тему конституция фундамент счастья.

Русский язык
Здравствуйте. Пожалуйста помогите срочно. Завтра сдавать. Сочинение по русскому языку на тему конституция фундамент счастья.
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Втуопмесгучщкзпгмдгпм
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