Результаты 1-4 Крестового похода
История
Результаты 1-4 Крестового похода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-гибель,кровопролитие.2-разорение и гибель многих участников.4-штурм Константинопля, грабежи храмов,церквей,монастырей.Создание латинской империи.Про 2 не знаю извини.
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