Найдите значение суммы:(-5)+13

Математика
Найдите значение суммы:(-5)+13
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5+13=|13|-|5|=8 Чтобы сложить 2 числа с разными знаками, надо: от модуля большего числа отнять модуль меньшего и перед полученным числом поставить знак того числа, модуль которого больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите срочно решить: 1) Угол между диоганалями прямоугольника равен 80'. Найдите угол между диоганалью и меньшей стороной прямоугольника. 2) най...
Ответить
Математика
Теорема по вычислении площади параллелограмма
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! скорость самого катера и скорость течения реки прямо пропо??циональны числами 26 и 2.Катер за 3 часа по течению реки проплыл...
Ответить
Русский язык
С какой буквы пишется Вологородские (кружева)?
Ответить
Математика
Записать пары чисел, в которых второе число кратно первому: 1). 5 и 45; 2). 9 и 71; 3). 8 и 34; 4). 16 и 80; 5). 17 и 51; 6). 4 и 63...
Ответить