Найдите значение суммы:(-5)+13
Математика
Найдите значение суммы:(-5)+13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5+13=|13|-|5|=8 Чтобы сложить 2 числа с разными знаками, надо: от модуля большего числа отнять модуль меньшего и перед полученным числом поставить знак того числа, модуль которого больше.
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