Установите последовательность рассмотрения дела в судах общей юрисдикции: А) Ев??опейский суд по правам человека; Б) кассационный суд; В) местный суд; Г) апелляционный суд.

Право
Установите последовательность рассмотрения дела в судах общей юрисдикции: А) Ев??опейский суд по правам человека; Б) кассационный суд; В) местный суд; Г) апелляционный суд.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местный, апелляция; касацционка, Европейский
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