Установите последовательность рассмотрения дела в судах общей юрисдикции: А) Ев??опейский суд по правам человека; Б) кассационный суд; В) местный суд; Г) апелляционный суд.

Право

Установите последовательность рассмотрения дела в судах общей юрисдикции: А) Ев??опейский суд по правам человека; Б) кассационный суд; В) местный суд; Г) апелляционный суд.

Автор: Гость