Помогите 1;2;3 там 3 вопроса ответы еще есть вот они: C.Первое правило студента-регу??ярно посещать занятия. D.Из-за шума в коридоре нельзя было внимательно слушать лекцию. E.Разгадывать кроссворды и сканворды- любимое занятие...

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Помогите 1;2;3 там 3 вопроса ответы еще есть вот они: C.Первое правило студента-регу??ярно посещать занятия. D.Из-за шума в коридоре нельзя было внимательно слушать лекцию. E.Разгадывать кроссворды и сканворды- любимое занятие тех, кто отправляется в дальний путь.

Автор: Гость