Помогите 1;2;3 там 3 вопроса ответы еще есть вот они: C.Первое правило студента-регу??ярно посещать занятия. D.Из-за шума в коридоре нельзя было внимательно слушать лекцию. E.Разгадывать кроссворды и сканворды- любимое занятие...
Русский язык
Помогите 1;2;3 там 3 вопроса ответы еще есть вот они: C.Первое правило студента-регу??ярно посещать занятия. D.Из-за шума в коридоре нельзя было внимательно слушать лекцию. E.Разгадывать кроссворды и сканворды- любимое занятие тех, кто отправляется в дальний путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 С -саночки (возить что? саночки) 2-С -хорошее (развивать что? хорошее) 3-А - помочь (попросил о чем? помочь)
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