Помогите 1 номер сделать,пожалуйста :3

Алгебра
Помогите 1 номер сделать,пожалуйста :3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, пожалуйста ответы к первому заданию. 1.б 2. a 3. в
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