Замени иноязычные слова сложными русскими словами а) каллиграфия б) орфография в) эгоизм г) гуманный д) оптемитический 1) жизнеградосный 2) себялюбие 3) правописание 4) чистописание 5) человеколюбивый.

Русский язык

Замени иноязычные слова сложными русскими словами а) каллиграфия б) орфография в) эгоизм г) гуманный д) оптемитический 1) жизнеградосный 2) себялюбие 3) правописание 4) чистописание 5) человеколюбивый.

Автор: Гость