*Считайте в прямом порядке до 1000 и обратно:по 500, по 200;по 250. *Считайте в прчмом и обратном порядке по50: от 100 до 400;от 450 до 700; до 1000

Математика

*Считайте в прямом порядке до 1000 и обратно:по 500, по 200;по 250. *Считайте в прчмом и обратном порядке по50: от 100 до 400;от 450 до 700; до 1000

Автор: Гость