*Считайте в прямом порядке до 1000 и обратно:по 500, по 200;по 250. *Считайте в прчмом и обратном порядке по50: от 100 до 400;от 450 до 700; до 1000
Математика
*Считайте в прямом порядке до 1000 и обратно:по 500, по 200;по 250. *Считайте в прчмом и обратном порядке по50: от 100 до 400;от 450 до 700; до 1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500,1000 2)200,200,200,200,200 3)250,250,250,250 1)100,150,200,250,300,350,400 2)450,500,550,600,650,700 3)50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
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