Родителей бори зовут лена лена и лёна если писать их имена не ставя точки над букв??й ё то в некоторый падежах непонятно о ком из них идет речь в скольких падежах
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Родителей бори зовут лена лена и лёна если писать их имена не ставя точки над букв??й ё то в некоторый падежах непонятно о ком из них идет речь в скольких падежах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это из медвежонка? Ответ б)в двух
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