Нужно Составить словарную диктовку (30 сл) на правило " буква н и нн в имнах прилагательных образовыных от существительных

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Нужно Составить словарную диктовку (30 сл) на правило " буква н и нн в имнах прилагательных образовыных от существительных

Автор: Гость