Чем число в первой степени в первой степени ( например: 2 в первой степени) отличается от одночлена ( 2 в нулевой степени) ?

Алгебра

Чем число в первой степени в первой степени ( например: 2 в первой степени) отличается от одночлена ( 2 в нулевой степени) ?

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