Чем число в первой степени в первой степени ( например: 2 в первой степени) отличается от одночлена ( 2 в нулевой степени) ?
Алгебра
Чем число в первой степени в первой степени ( например: 2 в первой степени) отличается от одночлена ( 2 в нулевой степени) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число в нулевой степени всегда = 1
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