Нужно придумать текст , 5-7 предложений на тему ,,Осенний лес" Заранее спасибо боль??ое!

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Осень самая красивая и яркая пора года. Осенью в лесу очень красиво! С неба падают золотисто-красные монетки. Не даром у Пушкина самой любимой порой года была осень. Про осень много создано картин и написано стихов. Хочется лечь в лесу и наблюдать за этим великолепием!!