---ПРОШУ ПОМОГИТЕ--- ( За 6 класс , уравнения . И не могу решит , пожалуйста помогите ! ) Найдите значение выражения : 1 ) a+b - 0,4 при a = - 8,7 ; b = - 3,8 2 ) c+d - 8,3 при c = - 9 целых 4-е 5-ых ( десятичная дробь ) ;...
Математика
---ПРОШУ ПОМОГИТЕ--- ( За 6 класс , уравнения . И не могу решит , пожалуйста помогите ! ) Найдите значение выражения : 1 ) a+b - 0,4 при a = - 8,7 ; b = - 3,8 2 ) c+d - 8,3 при c = - 9 целых 4-е 5-ых ( десятичная дробь ) ; d = - 1 целая 9-ть 20-ых ( десятичная дробь ) . ---ПРОШУ НУ ПОМОГИТЕЕЕ!!!---
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-8,7 - 3,8 - 0,4 = -12,5 - 0,4 = -12,9 ; 2) -8,2 - 1,45 - 8,3 = -9,65 - 8,3 = -17,95.
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