---ПРОШУ ПОМОГИТЕ--- ( За 6 класс , уравнения . И не могу решит , пожалуйста помогите ! ) Найдите значение выражения : 1 ) a+b - 0,4 при a = - 8,7 ; b = - 3,8 2 ) c+d - 8,3 при c = - 9 целых 4-е 5-ых ( десятичная дробь ) ;...

Математика

---ПРОШУ ПОМОГИТЕ--- ( За 6 класс , уравнения . И не могу решит , пожалуйста помогите ! ) Найдите значение выражения : 1 ) a+b - 0,4 при a = - 8,7 ; b = - 3,8 2 ) c+d - 8,3 при c = - 9 целых 4-е 5-ых ( десятичная дробь ) ; d = - 1 целая 9-ть 20-ых ( десятичная дробь ) . ---ПРОШУ НУ ПОМОГИТЕЕЕ!!!---

Автор: Гость