СРОЧНО!!Помогите с упражнением 181 6 класс русский язык Нужно до завтра

Русский язык
СРОЧНО!!Помогите с упражнением 181 6 класс русский язык Нужно до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)письменная 2)монолог 3)возвращение Мурзика 4)микротемы - увидел Мурзика, Мурзик радовался, Мурзик успокоился абзацев 3 5)заголовок является главной темой 6)Мурзик вернулся 7)Увидел, визжал, подметал землю, дрожал, глаза покраснели, он лег, тяжело вздыхал 8)В первом как увидел его, во втором как встретились 9)Художественный стиль 10)Повествование 11)заглавие, начало, основная мысль, заключение 12)цепной мохнатую, визжал, радости, не забывал, извиняться, подметал хвостом, дрожал, глаза покраснели,выдохнул, засвистел, тяжело, потрясения.
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