Пожалуйста напишите рассказ о лучшей подруге кратко

Обществознание
Пожалуйста напишите рассказ о лучшей подруге кратко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучшая подруга - я расскажу вам почему она лучшая Она лучшая потому-что с  ней веселей всего, она тебя всегда поймёт, поддержит И в конце концов она тебя поймёт даже лучше чем родители...
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