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Сочини четверостишье о земе
Литература
Сочини четверостишье о земе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима, зима Я жду тебя. Жду твой снег, морозы Когда же ты придёшь?
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