Попробуйте сами сочинить песенкуо Винни-Пухе и его прогулке и промаршеровать

Литература
Попробуйте сами сочинить песенкуо Винни-Пухе и его прогулке и промаршеровать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я весёлый Винни-Пух ляляля!!! Хочу подружиться я с тобой траляля!!! Очень хочу я с тобой веселиться, бегать прыгать и скакакть траляля!!! Не судите строго первый раз придумывала!
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