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"Көне ескерткіштер-дала көркі" - эссе
Қазақ тiлi
"Көне ескерткіштер-дала көркі" - эссе
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Гость:
"Көне ескерткіш-дала көркі"
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