В магазин привезли 450 бутылок минеральной воды по 15 бутылок в каждой упаковке и ст??лько же упаковок с фруктовой водой по 10 бутылок в каждой . Сколько бутылок фруктовой воды привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 450 бутылок минеральной воды по 15 бутылок в каждой упаковке и ст??лько же упаковок с фруктовой водой по 10 бутылок в каждой . Сколько бутылок фруктовой воды привезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450:15 = 30 упаковок минералки 30*10=300 бутылок с фруктовой водой
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