В магазин привезли 450 бутылок минеральной воды по 15 бутылок в каждой упаковке и ст??лько же упаковок с фруктовой водой по 10 бутылок в каждой . Сколько бутылок фруктовой воды привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 450 бутылок минеральной воды по 15 бутылок в каждой упаковке и ст??лько же упаковок с фруктовой водой по 10 бутылок в каждой . Сколько бутылок фруктовой воды привезли в магазин?

Автор: Гость