Помогите сравнить числа 9,835... и 9,847...; -1,(27) и 1,272;

Математика
Помогите сравнить числа 9,835... и 9,847...; -1,(27) и 1,272;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 9.835 меньше чем 9.845; -1.(27) оно и меньше и повторяется 1.2727272727.... а 1.272 не повторяется и больше) больше не чем не могу помоч
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