Сколько осей симетрии имеет прямоугольник отличный от квадрата?
Математика
Сколько осей симетрии имеет прямоугольник отличный от квадрата?
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Гость:
Ответ надеюсь правильный 2 оси симетрии
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