Какой корень в слове писатель
Русский язык
Какой корень в слове писатель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове писатель- ПИС корень, А и ТЕЛЬ-суффиксы окончание нулевое.
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