Приведите уравнение к виду ax^2+bx+c=0: 1) (x+1)(x+1)=0 2) x(x+3)=4 3) (x+2)=x(2x+3) 4) 3(x^2-1)=2(x+4)^2

Алгебра
Приведите уравнение к виду ax^2+bx+c=0: 1) (x+1)(x+1)=0 2) x(x+3)=4 3) (x+2)=x(2x+3) 4) 3(x^2-1)=2(x+4)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (x+1)(x+1)=0 x²+2x+1=0 2) x(x+3)=4 x²+3x-4=0 3) (x+2)=x(2x+3) 2x²+3x-x-2=0 2x²+2x-2=0 x²+x-1=0 4) 3(x^2-1)=2(x+4)^2 3x²-3-2x²-16x-32=0 x²-16x-35=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замени иноязычные слова сложными русскими словами а) каллиграфия б) орфография в) эгоизм г) гуманный д) оптемитический 1) жизнеградосный 2) себял...
Ответить
Русский язык
Здравствуйте помогите пожалуйста наити проверочное слово к слову стальной?
Ответить
Литература
Полдюжины это сколько
Ответить
Русский язык
Какой корень в слове писатель
Ответить
Математика
*Считайте в прямом порядке до 1000 и обратно:по 500, по 200;по 250. *Считайте в прчмом и обратном порядке по50: от 100 до 400;от 450 до 700; до 1000
Ответить