Приведите уравнение к виду ax^2+bx+c=0: 1) (x+1)(x+1)=0 2) x(x+3)=4 3) (x+2)=x(2x+3) 4) 3(x^2-1)=2(x+4)^2
Алгебра
Приведите уравнение к виду ax^2+bx+c=0: 1) (x+1)(x+1)=0 2) x(x+3)=4 3) (x+2)=x(2x+3) 4) 3(x^2-1)=2(x+4)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (x+1)(x+1)=0 x²+2x+1=0 2) x(x+3)=4 x²+3x-4=0 3) (x+2)=x(2x+3) 2x²+3x-x-2=0 2x²+2x-2=0 x²+x-1=0 4) 3(x^2-1)=2(x+4)^2 3x²-3-2x²-16x-32=0 x²-16x-35=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замени иноязычные слова сложными русскими словами а) каллиграфия б) орфография в) эгоизм г) гуманный д) оптемитический 1) жизнеградосный 2) себял...
Литература
Русский язык