Помогите 1) выделить главную часть 2) В виде неправильной дроби!помогите пж
Математика
Помогите 1) выделить главную часть 2) В виде неправильной дроби!помогите пж
Ответ(ы):
Гость:
13/7= 1 6/7 12/5= 2 2/5 4 1/2= 9/2 5 2/7= 37/7 7 1/3= 22/3
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