Помогите 1) выделить главную часть 2) В виде неправильной дроби!помогите пж

Математика
Помогите 1) выделить главную часть 2) В виде неправильной дроби!помогите пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
13/7= 1 6/7 12/5= 2 2/5 4 1/2= 9/2 5 2/7= 37/7 7 1/3= 22/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из банки отлили сначала 4 кружки молока, а потом еще 2.На сколько меньше кружек молока стало в банке?
Ответить
Математика
Выполни деление с остатком и зделай проверку:4 459 : 57
Ответить
Математика
Имеется карта азербайджана с масштабом 1:250000. определи чему равно расстояние на этой карте между пос.Самур и столицей Баку
Ответить
Математика
Помогите решить задачу : С одного автовокзала одновременно в противоположных нап??авлениях отправились два автобуса. Скорость первого автобуса 65км...
Ответить
Математика
Магический квадрат 28 ? 25 ??21 ?? 8
Ответить