Помогите решить задачу : С одного автовокзала одновременно в противоположных нап??авлениях отправились два автобуса. Скорость первого автобуса 65км/ч,а второго 75км/ч. Какое расстояние будет между автобусами через 5 ч?

Математика

Помогите решить задачу : С одного автовокзала одновременно в противоположных нап??авлениях отправились два автобуса. Скорость первого автобуса 65км/ч,а второго 75км/ч. Какое расстояние будет между автобусами через 5 ч?

Автор: Гость