Помогите решить задачу : С одного автовокзала одновременно в противоположных нап??авлениях отправились два автобуса. Скорость первого автобуса 65км/ч,а второго 75км/ч. Какое расстояние будет между автобусами через 5 ч?
Математика
Помогите решить задачу : С одного автовокзала одновременно в противоположных нап??авлениях отправились два автобуса. Скорость первого автобуса 65км/ч,а второго 75км/ч. Какое расстояние будет между автобусами через 5 ч?
Ответ(ы):
Гость:
65 х5 =325 км 75 х 5 =375 км 325 +375 =700км или (65 +75) х5 =700км
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