Расстояние между двумя населёнными пунктами А и В равно 8, 5 км . Из пунтка А по напр??влению к В вышел пешеход . Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист. Скорость пешехода 4, 7 км/ч а велосипеди...
Математика
Расстояние между двумя населёнными пунктами А и В равно 8, 5 км . Из пунтка А по напр??влению к В вышел пешеход . Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист. Скорость пешехода 4, 7 км/ч а велосипедиста 10, 4 км/ч . Какое расстояние будет между ними через час
Ответ(ы):
Гость:
8,5+(10,4-4,7)*1=8,5+5,7=14,2км будет между ними --------------------------------------------------------------
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