Расстояние между двумя населёнными пунктами А и В равно 8, 5 км . Из пунтка А по напр??влению к В вышел пешеход . Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист. Скорость пешехода 4, 7 км/ч а велосипеди...

Математика

Расстояние между двумя населёнными пунктами А и В равно 8, 5 км . Из пунтка А по напр??влению к В вышел пешеход . Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист. Скорость пешехода 4, 7 км/ч а велосипедиста 10, 4 км/ч . Какое расстояние будет между ними через час

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