Как вы понимаете значение слова благородство
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Как вы понимаете значение слова благородство
Ответ(ы):
Гость:
Благородство образовано от благо род что означает родился в хорошей семье
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