Как вы понимаете значение слова благородство

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Как вы понимаете значение слова благородство
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Автор: Гость
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Гость:
Благородство образовано от благо род что означает  родился в хорошей семье
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