Из банки отлили сначала 4 кружки молока, а потом еще 2.На сколько меньше кружек молока стало в банке?

Математика
Из банки отлили сначала 4 кружки молока, а потом еще 2.На сколько меньше кружек молока стало в банке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4+2=6 кружек молока отлили всего из банки .именно на столько кружек в банке стало меньше молока
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