Из банки отлили сначала 4 кружки молока, а потом еще 2.На сколько меньше кружек молока стало в банке?

Математика

Из банки отлили сначала 4 кружки молока, а потом еще 2.На сколько меньше кружек молока стало в банке?

Автор: Гость