Имеется карта азербайджана с масштабом 1:250000. определи чему равно расстояние на этой карте между пос.Самур и столицей Баку

Математика
Имеется карта азербайджана с масштабом 1:250000. определи чему равно расстояние на этой карте между пос.Самур и столицей Баку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масштаб 1:250000 - это уменьшено 250000 раз. То есть 1 см на карте соответствует 250000 см (2500 м, 2,5 км) на местности.
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