Помогите 2 приложения

Русский язык
Помогите 2 приложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не волнуйся, все вещи найдены. Петя, твои тетради рассмотрены мною.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
СРОЧНО!!!!Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Решите уравнение пж, завтра сдавать тетради. 1)(x+1,2)(x+5)(x*10)=0 2) |x+1|(x-2)=0
Ответить
Геометрия
Скажите ответ,пожалуйста
Ответить
Русский язык
Раздели слово для переноса.дрессировал
Ответить
Русский язык
Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"
Ответить