Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"
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Как вы понимаете выражения: "Великое Бремя" и "Поразила мою душу мукой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великое бремя-нести своё испытания,свою судьбу Поразила мою душу мукой-душевное мучение,например смерть любимого человека
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