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Помогите. 20 баллов.
Алгебра
Помогите. 20 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(m+3)(m-2.5)/(m-2.5)(m-2)=(m+3)/(m-2) (3.25+3)/(3.25-2)=5
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