Помогите:3,6+3,1-8,1 пожалуйста буду блогадарен

Математика
Помогите:3,6+3,1-8,1 пожалуйста буду блогадарен
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,6+3,1-8,1 =6.7-8.1=-1.4
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