(Помогите плиз нужно написать предложение упругими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, просто записанные на бумаге, не производят абсолютно никакого впечатления.
Русский язык
(Помогите плиз нужно написать предложение упругими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, просто записанные на бумаге, не производят абсолютно никакого впечатления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бывает, что расказанная история звучит великолепно, но она же, выраженная словами на бумаге - блекла, невыразительна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Литература