(Помогите плиз нужно написать предложение упругими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, просто записанные на бумаге, не производят абсолютно никакого впечатления.

Русский язык

(Помогите плиз нужно написать предложение упругими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, просто записанные на бумаге, не производят абсолютно никакого впечатления.

Автор: Гость