Помогите 4 класс Номер 2(нужно ставить слова)
Английский язык
Помогите 4 класс Номер 2(нужно ставить слова)
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Long longest / shortest tastier big longer more beautiful more interesting nicer older newer
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