Жили были буквы почему это название сказочное обоснуй своё мнение.

Литература
Жили были буквы почему это название сказочное обоснуй своё мнение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказочное название потому,что жили были буквы это вымысел и этого не может быть на самом деле....
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