Выполните умножение: 1)3,284•10 2)6,3•100 3)4,125•1 000 4)924,587•100 000
Математика
Выполните умножение: 1)3,284•10 2)6,3•100 3)4,125•1 000 4)924,587•100 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3,284•10 =32,84 2)6,3•100 =630 3)4,125•1 000 =4125 4)924,587•100 000=92458700
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