На какие вопросы отвечает глагол,если слово обозначает действие двух или несколь??их предметов?
Русский язык
На какие вопросы отвечает глагол,если слово обозначает действие двух или несколь??их предметов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делают ?Что сделают ?Что делали?Что будут делать?Что сделали?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Людиии добрые прмогите написать условие к задаче 8 очень срочно.только условие.из книги гейдман 3 класс
Математика
Информатика
Первое- написать блок-схему второе - также блок схему, но и программку к ней на языке с++ помогите, пожалуйста...
Русский язык
Литература