На какие вопросы отвечает глагол,если слово обозначает действие двух или несколь??их предметов?

Русский язык
На какие вопросы отвечает глагол,если слово обозначает действие двух или несколь??их предметов?
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Что делают ?Что сделают ?Что делали?Что будут делать?Что сделали?
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