Людиии добрые прмогите написать условие к задаче 8 очень срочно.только условие.из книги гейдман 3 класс

Гость: Гость:

1 стар.яб. - 14 вед. 1 мол.яб. - ? вед., в 2 раза <, чем со старой 1 вед. - 7 кг Всего - ?кг яблок. 1) 14:2=7(вед.)-собрали с молодой яблони 2) 14+7=21(вед.)-собрали всего 3) 7*21=147(кг)-яблок собрали всего