Хотя бы одну помогите,пожалуйста(

Гость: Гость:

1) Сторона основания равна: а = R√3 = 2√3*√3 = 2*3 = 6 см. Тогда высота призмы равна: Н = √(10² - 6²) = √(100 - 36) = √64 = 8 см. Боковая поверхность призмы равна: Sбок = Р*Н = 3*а*Н = 3*6*8 = 144 см². 2) Площадь равностороннего треугольника в основе пирамиды равна: So = a²√3/4 = 6²*√3/4 = 9√3 см². Тогда объём пирамиды V = (1/3)So*H = (1/3)*9√3*5√3 = = 15*3 = 45 см³.