Помогите 4 вопрос обществознание
Обществознание
Помогите 4 вопрос обществознание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты будешь выставлять братьев или сестёр на посмешище,то,лал вернётся к тебе то что ты сде
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