Помогите 5 задачу пожалуйста♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♣♣♣♣
Математика
Помогите 5 задачу пожалуйста♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♣♣♣♣
Ответ(ы):
Гость:
S(расстояние)=225км V1(скорость 1мотоциклиста)=45кмч V2(2мотоциклиста)=?,на 6кмч меньше t-? 1) 45-6=39кмч-V2 2)45+39=84кмч -общая скорость 3)225:84=3ч-время а вообще эти задачки очень легкие
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