Помогите 6 номер дам 50 баллов

Математика
Помогите 6 номер дам 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3/5 + 7/25 + 1/15 =(3* 15 +7 * 3+1 * 5)/75 = 45 /75 + 21 /75 + 5/75 =  71/75 б)1/6  +  11/18  +  23/24 =(1 * 12  + 11 * 4 + 23 * 3)/72 = 12/72 + 44/72 +69/72 =  125/72 = 1 53/72 в)13/51  +  1/3  +  2/17 =(13 * 1  +  1 * 17  +  2 * 3)/51 = 13 /51 +  17/51  +  6/51 =  36/51 = 12/17 г)1/44  +  1/11  +  9/22 =(1 * 1  +  1 * 4  +  9 * 2)/44 = 1/44  +  4/44  +  18/44 =  23/44
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