Помогите 8 номер!! Пожалуйста!нужно очень срочно...

Алгебра
Помогите 8 номер!! Пожалуйста!нужно очень срочно...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ под графиком (1). ((x^2-4x+4-x^2+4x+3x-6)/(x-2))<=0 (т.к x-2 в знаменателе, он не равен 2) =>> Получаем квадратное уравнение в числителе и линейное в знаменателе, находим корни. выводим их на прямую, берем точки с интервалов и проверяем. (со знаком мог в выше написанном ошибиться))) Похоже, вот так должно быть, как я написал
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